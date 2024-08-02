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Booking увеличила чистую прибыль во II квартале на 18%, выручку - на 7%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличила чистую прибыль во втором квартале на 18%, выручку - на 7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,52 млрд по сравнению с $1,29 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $44,38 с $34,89.

Прибыль без учета разовых факторов составила $41,9 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $38,63 на акцию.

Квартальная выручка Booking увеличилась до $5,86 млрд с $5,46 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали, что этот показатель составит $5,77 млрд.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в минувшем квартале вырос на 4%, до $41,4 млрд (прогноз рынка - $41,77 млрд). Число забронированных ночей повысилось на 7,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года - до 287 млн.

Совет директоров Booking одобрил квартальные дивиденды в размере $8,75 на акцию. Дивиденды будут выплачены 30 сентября акционерам из реестра на 6 сентября.

Акции Booking теряют в цене 7,2% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 3,3%.

Booking
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