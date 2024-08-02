Tesla увеличила продажи электромобилей в КНР в июле на 15%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Tesla увеличила продажи машин с шанхайского завода в июле на 15,3% в годовом измерении, до 74 117 электромобилей, по предварительным расчетам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Относительно июня показатель вырос на 4,4%.

Tesla по-прежнему занимает второе место по продажам электромобилей в Китае, уступая лишь местной BYD. Реализация BYD в июле подскочила на 30,5% в годовом выражении - до рекордных 340 799. Уже пять месяцев подряд она продает более 300 тысяч электромобилей.

Третью строчку заняла Geely с поставками в 59 051 машину, четвертую - Li Auto с рекордной 51 тысячей машин.

В целом автопроизводители продали в КНР в июле около 950 тысяч электромобилей, что на 29% больше, чем в том же месяце 2023 года. Относительно июня реализация сократилась на 3%.