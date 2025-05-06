Hugo Boss в I квартале слабо сократила чистую прибыль и выручку

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG зафиксировал слабое снижение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2025 года, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 999 млн евро по сравнению с 1,01 млрд евро за тот же период годом ранее.

Прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал показатель на уровне 974 млн евро.

Чистая прибыль опустилась до 35 млн евро с 38 млн евро годом ранее и превысила прогноз в 23 млн евро.

Руководство Hugo Boss ожидает, что выручка в 2025 году составит 4,2-4,4 млрд евро, а EBIT повысится на 5-22%, до 380-440 млн евро.

Акции Hugo Boss подскочили на 8,3% во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 12%, до 2,51 млрд евро.