Поиск

Hugo Boss в I квартале слабо сократила чистую прибыль и выручку

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG зафиксировал слабое снижение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2025 года, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 999 млн евро по сравнению с 1,01 млрд евро за тот же период годом ранее.

Прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал показатель на уровне 974 млн евро.

Чистая прибыль опустилась до 35 млн евро с 38 млн евро годом ранее и превысила прогноз в 23 млн евро.

Руководство Hugo Boss ожидает, что выручка в 2025 году составит 4,2-4,4 млрд евро, а EBIT повысится на 5-22%, до 380-440 млн евро.

Акции Hugo Boss подскочили на 8,3% во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 12%, до 2,51 млрд евро.

Hugo Boss
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

RBI ведет переговоры о продаже Райффайзенбанка с несколькими сторонами

RBI ведет переговоры о продаже Райффайзенбанка с несколькими сторонами

Нефть дорожает после падения до минимумов за четыре года

Нефть дорожает после падения до минимумов за четыре года

Темп роста цен на московских АЗС к концу апреля замедлился до нескольких копеек

Темп роста цен на московских АЗС к концу апреля замедлился до нескольких копеек

Число жалоб на российские банки в I квартале выросло на 36,8%

Структуры "Росатома" подали иск к финским Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6328 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне136 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });