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Банк "Финам" подал иск к Euroclear

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционный банк "Финам" (входит в одноименную финансовую группу) подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank.

Как сказано в материалах картотеки дел, иск был подан 1 августа, сумма требований пока не раскрыта. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"Заявление было подано в отношении собственных активов банка. Речь идет о небольшой сумме, кейс не связан с активами клиентов, заблокированными в Euroclear. При этом мы продолжаем вести работу по получению доступа инвесторов к активам, замороженным в результате санкций", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов.

Euroclear Арбитражный суд Москвы НРД Финам Дмитрий Леснов
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