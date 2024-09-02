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Суд удовлетворил иск УК торгового центра в Екатеринбурге к Euroclear на $4,8 млн

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ООО "Управляющая компания Итс-групп" (УК крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра "Гринвич") о взыскании с Euroclear Bank (Бельгия) $4,8 млн, говорится в материалах судебной картотеки.

Решение было вынесено 16 августа.

В материалах суда говорится, что УК "Итс-групп" - доверительный управляющий комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда "Гринвич - жилая недвижимость". Тот в свою очередь является правообладателем облигаций, по которым в апреле-мае 2022 года эмитентами были выплачены денежные средства в качестве купонного дохода, а также досрочного погашения ценных бумаг. Средства поступили на счет "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу Московской биржи), открытого в Euroclear Bank. При этом выплаты истцу не были перечислены. НРД объяснил это введением в отношении депозитария ограничений со стороны Euroclear для выполнения требований постановления Евросоюза о санкциях в отношении РФ от 25 февраля 2022 года.

В РоссииУК торгового центра в Екатеринбурге подала иск к Euroclear на $4,8 млнЧитать подробнее

При этом в решении суда уточняется, что НРД был включен в список лиц, в отношении которых распространяются ограничительные меры лишь 3 июня 2022 года.

"Аргументированного ответа Euroclear в своем отзыве не дает. По сути из отзыва следует, что Euroclear просто "перестраховывался", проявляя "общий порядок осмотрительности", - говорится в документе.

Суд отмечает, что поскольку последствия действий Euroclear Bank наступили на территории РФ, то для регулирования спора применяется российское право.

"Соблюдение российскими и иностранными организациями санкций недружественных государств, введенных в отношении Российской Федерации, и нарушающих права российских участников гражданского оборота противоречит публичному порядку Российской Федерации и является противоправным поведением по российскому праву", - говорится в решении суда.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Управляющая компания Итс-групп" являются Марк Заводовский и Матвей Погребинский. Им также принадлежит ряд строительных предприятий в Екатеринбурге.

Как сообщалось, взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года, согласно предписанию ЦБ РФ, ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов.

Euroclear Бельгия Екатеринбург Гринвич Свердловская область
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