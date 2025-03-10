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BioNTech сократила квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Германская биотехнологическая компания BioNTech в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль в 1,8 раза, но при этом ее выручка оказалась выше ожиданий аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль компании упала до 259,5 млн евро, или 1,08 евро в расчете на акцию, с 457,9 млн евро, или 1,88 на акцию, годом ранее.

Выручка снизилась до 1,19 млрд евро с 1,48 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали выручку в 1,09 млрд евро. Сокращение выручки обусловлено падением спроса на вакцины против COVID-19 в отчетном году.

По итогам 2024 года компания получила выручку в размере 2,8 млрд евро и зафиксировала чистый убыток 665,3 млн евро, или 2,77 евро в расчете на акцию. Годом ранее компания зафиксировала чистую прибыль 930,3 млн евро, или 3,83 евро на акцию, при выручке 3,8 млрд евро.

BioNTech планирует в 2025 году получить выручку в диапазоне 1,7-2,2 млрд евро. Эксперты прогнозируют 2,54 млрд евро.

BioNTech COVID-19 Германия
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