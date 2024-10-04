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Число нефтегазовых буровых в мире в сентябре достигло максимума за полгода

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре достигло максимума за полгода, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце работала 1751 установка против 1735 в августе. При этом августовский уровень на 8 ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

В США число буровых в сентябре выросло на 1 относительно предыдущего месяца - до 587. В Канаде показатель сократился на 1 и составил 217.

Количество установок в Латинской Америке за минувший месяц уменьшилось на 3 (до 157), на Ближнем Востоке - не изменилось (337). При этом в Африке их число повысилось на две (до 106), в Европе - на шесть (до 121), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на одиннадцать (до 226).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель вырос до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.

Baker Hughes США
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