Tyson Foods вернулась к квартальной прибыли

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods Inc. зафиксировал чистую прибыль в третьем финансовом квартале против убытка годом ранее, при этом скорректированный показатель, а также выручка оказались существенно выше прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 29 июня, чистая прибыль компании составила $191 млн, или $0,54 в расчете на акцию, против чистого убытка в $417 млн, или $1,18 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,87 на акцию, превысив консенсус прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,67 на акцию.

Квартальная выручка Tyson Foods увеличилась на 1,6%, до $13,35 млрд при среднем прогнозе экспертов в $13,21 млрд.

"Наши дисциплинированные действия и сфокусированность на фундаментальных факторах привели к позитивному развороту бизнеса", - заявил глава Tyson Foods Донни Кинг.

Продажи говядины в минувшем квартале выросли на 5,8% (до $5,24 млрд), свинины - на 10,4% (до $1,46 млрд), курятины - уменьшились на 3,2% (до $4,08 млрд). Реализация готовой еды снизилась на 2% (до $2,4 млрд).

По прогнозу компании, ее операционная прибыль без учета разовых факторов в этом финансовом году составит $1,6-1,8 млрд, а выручка будет примерно на уровне предыдущего года.

С начала 2024 года капитализация Tyson Foods выросла на 14%.