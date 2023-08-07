Tyson Foods сократила квартальную выручку и получила чистый убыток

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods в третьем квартале 2023 финансового года зафиксировал чистый убыток и сократил выручку, а также получил скорректированную прибыль хуже прогноза аналитиков.

Чистый убыток Tyson Foods в отчетном квартале, завершившемся 1 июля, составил $417 млн, или $1,18 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $750 млн, или $2,07 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Показатель включает единовременные списания на сумму около $450 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила 15 центов в расчете на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 26 центов на акцию.

Квартальная выручка Tyson Foods сократилась на 3%, до $13,14 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,63 млрд.

Объемы продаж говядины сократились на 5,3% в натуральном выражении, продажи свинины снизились на 1,8%, курятины - выросли на 2,8%.

Компания рассчитывает в 2023 фингоду получить выручку в диапазоне $53-54 млрд. Консенсус-прогноз для этого показателя составляет $53,7 млрд.

С начала 2023 года капитализация Tyson Foods упала на 9,3%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 16,6%.