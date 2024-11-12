Tyson Foods в IV финансовом квартале вышла в прибыль

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods в четвертом квартале 2024 финансового года вернулcя к прибыли, а его выручка превзошла ожидания аналитиков.

За квартал, который завершился 28 сентября, чистая прибыль компании составила $357 млн, или $1 в расчете на акцию, против чистого убытка в $450 млн, или $1,31 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до 92 центов с 37 центов на бумагу.

Выручка увеличилась на 1,6% и достигла $13,565 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты прогнозировали скорректированную прибыль в среднем на уровне 72 цента на бумагу при выручке в $13,43 млрд.

Продажи говядины в минувшем квартале выросли на 4,6% (до $5,26 млрд), курятины - на 2,3% (до $4,25 млрд). В то же время реализация свинины уменьшилась на 3,7% (до $1,44 млрд), готовой еды - на 1,2% (до $2,47 млрд).

Tyson Foods в 2024 финансовом году получила скорректированную операционную прибыль в размере $1,82 млрд, что почтии вдвое превысило показатель за предыдущий год. Выручка повысилась на 0,8% - до $53,309 млрд.

Компания представила прогноз на 2025 финансовый год, согласно которому она планирует получить операционную прибыль без учета разовых факторов в диапазоне $1,8-2,2 млрд. При этом ожидается изменение выручки от нуля до снижения на 1%.

Аналитики оценивают годовую выручку в $54,43 млрд, что предполагает повышение на 2,1%.