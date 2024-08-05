ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 0,5-1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов, сообщила пресс-служба банка.

"Изменение продиктовано резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании и в целом продолжившимся ростом стоимости фондирования", - заявили в ВТБ.

Кредиты на покупку квартир в ВТБ будут доступны от 20,5% годовых. Заемщик сможет получить минимальную ставку по кредиту при условии, что станет зарплатным клиентом ВТБ, заключит договор комплексного страхования, подтвердит доход и занятость, внесет первый взнос в размере от 30% и возьмет крупную сумму кредита.

Заемщики, получившие одобрение заявок вплоть до понедельника, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 16 августа включительно. Одновременно ВТБ увеличит дисконты для зарплатных клиентов. Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений.

"Не исключаем, что в ближайшее время изменения в своих ипотечных программах проведут и другие игроки, в результате чего средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%. На этом фоне "охлаждение" спроса на ипотеку усилится. По оценке ВТБ, во втором полугодии ее продажи в России могут сократиться на 37% по сравнению с первой половиной года. По прогнозу банка, всего в этом году россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей - на 42% меньше, чем годом ранее", - заявили в ВТБ.