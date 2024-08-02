ВТБ ждет спада продаж ипотеки во втором полугодии на 37%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Продажи ипотеки во второй половине 2024 года упадут на 37%, до 1,8 трлн рублей, прогнозируют в ВТБ.

"Во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года", - говорится в прогнозе.

В начале июля в банке прогнозировали снижение продаж ипотеки по итогам года до 5,3-5,4 трлн рублей. Сейчас в банке считают, что по итогам 2024 года в России оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей. Это на 42% меньше, чем в 2023 году.

За январь-июль в ВТБ оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 млрд рублей, что на 15% больше, чем за семь месяцев 2023-го.

По прогнозу Аналитического центра "ДОМ.РФ", во второй половине года ожидается спад продаж жилья из-за эффекта высокой базы (во II полугодии 2023 года наблюдался аномальный спрос), завершения "Льготной ипотеки" и сохранения высоких ставок по рыночным программам. Вместе с тем поддержку рынку окажет продление "Семейной ипотеки". В целом за 2024 год выдача ипотеки сократится на 35-40% к рекордному 2023 году и составит порядка 1,3-1,4 млн кредитов на 4,8-5 трлн рублей.