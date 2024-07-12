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ВТБ начал оформлять сделки по обновленной семейной ипотеке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ВТБ начал выдачу семейной ипотеки по новым условиям, сообщили в пресс-службе банка.

"С 12 июля клиенты ВТБ могут оформить сделки по новым условиям "Семейной ипотеки". Получить кредит смогут те, у кого есть хотя бы один ребенок до шести лет", - говорится в сообщении.

10 июля Минфин России объявил о продлении семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей. Первоначальный взнос - 20%. На реализацию ипотеки в этом году выделят 223,8 млрд рублей.

Вслед за этим ведущие российские банки объявили о готовности выдавать ипотечный кредит по новым условиям.

ВТБ Минфин РФ
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