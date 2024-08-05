Глава ФРБ Чикаго ждет реакции ФРС на сигналы спада экономической активности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Июльские данные по американскому рынку труда, опубликованные 2 августа, были слабее прогнозов, и Федеральная резервная система отреагирует на ухудшение ситуации в экономике, заявил в программе Squawk Box на CNBC президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности.

Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Трейдеры не исключают, что на фоне резкого падения мировых фондовых рынков ФРС проведет внеочередное заседание на этой неделе, по итогам которого понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Такая вероятность оценивается инвесторами в 60%, по данным Bloomberg.

"Задача Федрезерва очень четкая - максимизация занятости, стабилизация цен и поддержание финансовой стабильности. Вот этим мы и собираемся заниматься", - сказал Гулсби, отметив, что ФРС примет меры для изменения к лучшему ситуации там, где отмечается ухудшение.

На прошлой неделе стало известно об увеличении безработицы в США в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а также о снижении деловой активности в производственном секторе США до минимума с ноября прошлого года.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%.

По словам Гулсби, ситуация в экономике США пока не выглядит как рецессия.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку на 50 б.п. в сентябре, а не на 25 б.п., как ожидалось ранее.

Рынок ожидает, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.