Поиск

Глава ФРБ Чикаго ждет реакции ФРС на сигналы спада экономической активности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Июльские данные по американскому рынку труда, опубликованные 2 августа, были слабее прогнозов, и Федеральная резервная система отреагирует на ухудшение ситуации в экономике, заявил в программе Squawk Box на CNBC президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности.

Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Трейдеры не исключают, что на фоне резкого падения мировых фондовых рынков ФРС проведет внеочередное заседание на этой неделе, по итогам которого понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Такая вероятность оценивается инвесторами в 60%, по данным Bloomberg.

"Задача Федрезерва очень четкая - максимизация занятости, стабилизация цен и поддержание финансовой стабильности. Вот этим мы и собираемся заниматься", - сказал Гулсби, отметив, что ФРС примет меры для изменения к лучшему ситуации там, где отмечается ухудшение.

На прошлой неделе стало известно об увеличении безработицы в США в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а также о снижении деловой активности в производственном секторе США до минимума с ноября прошлого года.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%.

По словам Гулсби, ситуация в экономике США пока не выглядит как рецессия.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку на 50 б.п. в сентябре, а не на 25 б.п., как ожидалось ранее.

Рынок ожидает, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.

США ФРС Остан Гулсби ФРБ Чикаго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европейские рынки акций завершили торги резким снижением

При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

Банк России обновит указание по установке официальных курсов

Новак поручил нефтекомпаниям увеличить поставки бензина Аи-95 на биржу

Регуляторы изучат рост цен на ГСМ для аграриев в пяти регионах

Фондовые индексы США резко падают, Nasdaq теряет 4%

Brent подешевела до минимальных с декабря $75,38 за баррель

Brent подешевела до минимальных с декабря $75,38 за баррель

Рост цен на АЗС Москвы замедлился впервые с конца мая

Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });