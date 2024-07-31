Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки уже в сентябре, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания.

"Вопрос будет в том, согласуются ли вся совокупность данных, меняющиеся прогнозы и баланс рисков с ростом уверенности и поддержанием сильного рынка труда, - сказал Пауэлл. - Если ответ будет положительным, снижение базовой ставки может состояться уже на заседании в сентябре".

При этом он отметил, что руководство центробанка не принимало решений относительно будущих заседаний, включая сентябрьское, однако экономика страны приближается к точке, когда может быть целесообразно снизить ставку.

По его словам, данные об инфляции за второй квартал укрепили уверенность ФРС в том, что инфляция движется к целевым 2%.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале поднялся на 2,6% относительно предыдущих трех месяцев после роста на максимальные за год 3,4% в январе-марте, говорится в опубликованном на прошлом неделе отчете министерства торговли США, представившего предварительные данные.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), вырос на 2,9% относительно предыдущих трех месяцев. В первом квартале индекс увеличился на 3,7%.

ФРС внимательно отслеживает оба индикатора. Впрочем, благодаря прогрессу в борьбе с инфляцией центробанку не нужно быть целиком сосредоточенным на этой теме, пояснил глава регулятора.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом регулятор не меняет ее восьмое заседание подряд.

"Мы сохраняем ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать спрос на уровне предложения и снизить инфляционное давление", - отметил Пауэлл в среду.

Если инфляция будет устойчивой, а экономика останется сильной, Федрезерв может удерживать ставки на текущем уровне столько, сколько потребуется, заявил он и указал на риски как слишком раннего их снижения, так и слишком позднего.

"Могу представить сценарий, при котором будет от нуля до нескольких снижений (в этом году - ИФ)", - сказал Пауэлл.

Вариант со снижением ставок сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) пока не рассматривается, уточнил он.

На вопрос о том, рассматривал ли FOMC снижение ставок на июльском заседании, Пауэлл ответил, что была "хорошая беседа" и члены комитета всерьез обсуждали аргументы в пользу изменения ставок.

В заявлении ФРС по итогам июльского заседания отмечается, что "FOMC внимательно относится к рискам по обе стороны своего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)".

За последние два года удалось добиться существенного прогресса в достижении обеих целей, сказал Пауэлл в среду. В июне FOMC отмечал внимательное отношение только к рискам в области инфляции.

"Понижательные риски в отношении мандата по занятости сегодня реальны", - заявил председатель ФРС, назвав американский рынок труда "сильным, но не перегретым" - примерно как до пандемии коронавируса. Его текущее охлаждение - это "просто нормализация", сказал Пауэлл.

"Если рынок труда неожиданно ослабнет или инфляция замедлится быстрее, чем прогнозируется, мы готовы на это отреагировать", - отметил глава Федрезерва.