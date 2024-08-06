Нефть подорожала впервые за четыре дня, цена Brent - выше $77,3 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени увеличились на $1,03 (на 1,35%) и составляли $77,33 за баррель. Днем ранее эти контракты подешевели на $0,51 (на 0,7%) - до $76,30 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $1,2 (на 1,65%), достигнув $74,14 за баррель. В понедельник данные контракты подешевели на $0,58 (на 0,8%) - до $72,94 за баррель.