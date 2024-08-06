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Brent подешевела до $76,2 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем во вторник, демонстрируя негативную динамику четвертую сессию подряд.

К 14:37 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 10 центов, до $76,2 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 14 центов, до $72,8 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остаются опасения сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статданных.

Поддержку нефти оказывают риски перебоев поставок топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

"Если на Ближнем Востоке случится эскалация, которая затронет поставки нефти, цены могут быстро перейти к росту", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тысяч баррелей в сутки.

Brent WTI Иран США ХАМАС Ливия Китай
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