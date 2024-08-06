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Иран считает своим священным долгом ответ на убийство главы политбюро ХАМАС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ответ Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является священным долгом, имеющим отношение к защите национальной безопасности и суверенитета страны, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Он встретился с главами иностранных дипломатических миссий в Тегеране и подчеркнул, что "суверенный долг Исламской Республики Иран в отношении своей национальной безопасности и территориальной целостности требуют, чтобы страна по своему усмотрению дала надлежащий ответ на этот опасный и агрессивный авантюризм", говорится в сообщении иранского МИД.

Дипломат отметил, что убийство Хании является "террористическим актом израильского режима, который подорвал региональную и международную стабильность и безопасность", добавив, что "ответ будет определяющим и решительным".

Он обратил внимание, что это убийство, а также убийство в Бейруте одного из лидеров "Хезболлы" Фуада Шукра нельзя рассматривать в отрыве от действий израильтян в Газе и в регионе в целом.

По словам Багери, "непоколебимая поддержка израильского режима со стороны США, Великобритании и Франции является одним из главных препятствий на пути эффективности ООН" по палестинскому вопросу.

Он сказал, что "трагедия, разыгравшаяся за последние десять месяцев в оккупированной Палестине, является не только результатом жестокости и чувства превосходства оккупационного режима апартеида, но и результатом чувства безнаказанности преступников, основанного на неизменной поддержке, которой они пользуются со стороны США и нескольких других стран".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе Хании в Тегеране и Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

В понедельник команда Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщила президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, что до сих пор неясно, когда Иран и "Хезболла" могут нанести удар по Израилю, пишет портал Аxios ссылаясь на источники.

Белый дом информировал, что "брифинг был посвящен угрозам, которые представляют Иран и его ставленники для Израиля и военнослужащих США в регионе".

Хроника 07 октября 2023 года – 06 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иран Белый дом Джо Байден Тегеран ХАМАС Израиль
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