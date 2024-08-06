Saudi Aramco видит потенциал роста мирового спроса на нефть

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Спрос на нефть и нефтепродукты в мире остается сильным, несмотря на то, что рост китайской экономики во втором квартале замедлился, заметил глава Saudi Aramco Амин Нассер в ходе телеконференции для инвесторов.

"Что касается спроса, мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы мирового спроса на нефть, несмотря на опасения по поводу экономического спада. Мировой спрос на нефть был устойчивым, и в первой половине этого года достиг адекватного, я бы сказал, роста", - добавил он.

Нассер обратил внимание на то, что нефтеперерабатывающий сектор США работает почти на максимальной мощности - около 93% за последние несколько месяцев.

"Во второй половине этого года мы ожидаем дальнейшего роста спроса на нефть, при этом некоторые прогнозы предсказывают рост на 1,6-2 млн баррелей в сутки со стороны авиационного сектора и нефтехимии", - добавил глава Saudi Aramco, заметив, что по итогам 2024 год мировой спрос на нефть, как ожидается, составит 104,7 млн б/с, при этом многие агентства продолжают повышать прогнозы по спросу на нефть.

"Мы видим больше планов по восполнению стратегических запасов нефти (SPR), которые, как мы ожидаем, будут способствовать здоровому спросу на нефть в течение следующих нескольких месяцев", - сказал Нассер, добавив также, что сейчас текущий уровень коммерческих запасов нефти находится ниже среднего пятилетнего уровня.

В 2022 году США на фоне отказа от российской нефти и возросших цен на нефть приняли решение о высвобождении из собственных стратегических запасов нефти 210 млн баррелей: около 30 млн барр. в рамках первого скоординированного выпуска странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА), 60 млн баррелей - в рамках второго, а также еще 120 млн баррелей - независимо. Страны МЭА в целом в 2022 году приняли решение о высвобождении 120 млн баррелей нефти.

Глава Saudi Aramco также высказал мнение, что слабая маржа переработки, наблюдаемая во втором квартале, является краткосрочным явлением, а маржа переработки в течение следующего десятилетия должна быть очень крепкой.

Он отметил, что основная часть увеличения нефтеперерабатывающих мощностей в мире сосредоточена в Азии и на Ближнем Востоке. Saudi Aramco также инвестирует и будет продолжать инвестировать в нефтепереработку, но уже с большим уклоном на переход в нефтехимические продукты (до 70%), в частности, в Китае, на который приходится 40% роста в нефтехимии.