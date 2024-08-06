Квартальная чистая прибыль Saudi Aramco снизилась на 3,4% в годовом исчислении

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во втором квартале 2024 года получила $29,1 млрд чистой прибыли, что на 3,4% меньше, чем в апреле-июне прошлого года.

Относительно первого квартала прибыль компании выросла на 6,7%.

"Мировые цены на нефть улучшились во втором квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено ослаблением инфляционного давления, ожидаемым сезонным ростом спроса и сокращением мировых запасов нефти. В этих условиях Aramco продолжила обеспечивать высокие доходы и свободный денежный поток за счет своей низкозатратной добычи в Upstream и стратегически интегрированного бизнеса Downstream", - отмечает Saudi Aramco.

Прибыль за первое полугодие составила $56,34 млрд против $61,96 млрд годом ранее.

Средняя отпускная цена нефти в минувшем квартале составила $85,7 за баррель против $78,8 за баррель в апреле-июне 2023 года. Общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале составил 12,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 13,5 млн баррелей годом ранее. Как сообщалось, в январе компания получила директиву министерства энергетики королевства о необходимости сохранять мощности по добыче нефти на уровне 12 млн б/с, а не увеличивать их до 13 млн б/с.

Капиталовложения в апреле-июне составили $12,13 млрд, увеличившись с $10,46 млрд в том же периоде прошлого года. В первом полугодии показатель вырос до $22,96 млрд с $19,21 млрд.

По итогам второго квартала компания направит на выплату дивидендов около $31,07 млрд. Отмечается, что Saudi Aramco рассчитывает по итогам всего года объявить рекордные в отрасли дивиденды - порядка $124,2 млрд.