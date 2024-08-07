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Нефть Brent подорожала до $76,75 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $76,75 за баррель, что на $0,27 (0,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%), до $76,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,3 (0,41%), до $73,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,26 (0,4%), до $73,2 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании.

"Если ситуация на Ближнем Востоке вспыхнет, и это повлияет на поставки нефти из региона, цены быстро пойдут вверх", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США.

Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста в КНР в июле при более существенном, чем ожидалось, повышении импорта.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тыс. баррелей.

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