Brent подорожала до $77,81 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в среду вслед за мировыми фондовыми рынками, которые восстанавливаются после недавнего обвала.

К 14:35 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,33 (1,74%) до $77,81 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,3 (1,78%), до $74,5 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Этот фактор поддерживает цены, несмотря на новые сигналы снижения спроса в Китае. Объем импорта нефти в КНР в прошлом месяце составлял 9,97 млн баррелей в сутки, что на 12% меньше чем в июне и на 3% ниже показателя июля 2023 года, сообщило Главное таможенное управление страны.

В среду трейдеры также ждут публикации министерством энергетики США еженедельного отчета о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тысяч баррелей.