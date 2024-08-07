ВТБ может получить в управление "Первую грузовую компанию"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший железнодорожный оператор в России - "Первая грузовая компания" (ПГК) переходит под управление ВТБ, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на трех источников на рынке. В ближайшее время ожидается смена гендиректора компании.

В ноябре 2023 г. ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест". Собственники последнего не раскрываются. Источники издания на рынке говорят, что речь идет о группе инвесторов, среди которых совладельцы АО "Вектор Рейл", владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс", - Тимур и Руслан Бабаевы. Бабаевы - сыновья бывшего вице-президента ОАО "РЖД" Салмана Бабаева, возглавляющего совет директоров ПГК. Руслан Бабаев занимает пост гендиректора ПГК. Источники оценивали сумму сделки примерно в 220 млрд руб., некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности "Аврора Инвест", в 2023 г. компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд руб. и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.

ПГК была создана в 2007 г., затем выделена из состава РЖД в рамках реформы. В 2011 г. 75% минус две акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. Сейчас в парке компании около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 г. ПГК занимает первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота - 60 млрд т-км и 29,8 млн тонн за первые три месяца года соответственно. В количестве вагонов в собственности и управлении компания уступает только подконтрольной РЖД "Федеральной грузовой компании" (ФГК) и "Деметра-Холдингу".

У ПГК формально низкая долговая нагрузка с уровнем долг/EBITDA менее 1. Но в 2023 г., отмечает в своем рейтинге "Эксперт РА", ПГК выпустила независимую финансовую гарантию в адрес кредитора материнской компании в качестве обеспечения ее долгосрочных кредитных обязательств. В отчетности ПГК говорится, что она предоставила ряд обеспечений по обязательствам материнской компании и предоставленная финансовая гарантия является существенной для общества, но не превышает величину его активов. На конец 2023 г. на залоговых счетах размещено 70,6 млрд руб., сообщается в отчетности. Также, говорится в документе, в феврале 2024 г. ПГК заложила в качестве обеспечения 66,8 тыс. вагонов стоимостью 92,1 млрд руб. В отчетности залогодержатель не раскрывается. Но в базе СПАРК есть сведения о залоге активов ПГК в ВТБ.

Два собеседника газеты объясняют происходящее несовпадением текущей ситуации в ПГК с обещаниями, данными вовлеченным сторонам и кредиторам, в том числе ВТБ, при организации сделки. По мнению одного из них, в перспективе ВТБ может продать или передать ПГК в управление. Три собеседника на рынке рассказывают, что получение ПГК банком - первый акт крупного консолидационного процесса на рынке. Двое из них не исключают, что к ПГК могут быть присоединены "Трансфин-М" и подконтрольный ему железнодорожный оператор "Атлант".

Еще двое собеседников издания отмечают, что активизировалась дискуссия о передаче в частные руки ФГК, напоминая предложение Федеральной антимонопольной службы ограничить или запретить участие РЖД в капитале транспортных операторов. О том, что слияние ПГК и ФГК обсуждается, говорят четыре собеседника на рынке, вспоминая план "Ураган" 2015 г. по консолидации около 200 тыс. вагонов на одном собственнике. При этом другой собеседник газеты сомневается, что ФГК заберут у РЖД. По его словам, в таком случае покупатель ФГК как минимум будет нагружен "железобетонными" обязательствами без промедления предоставлять парк под государственные задачи.