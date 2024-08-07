Поиск

"Первую грузовую компанию" возглавил выходец из РЖД

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в среду назначил новым генеральным директором Олега Романова, сообщила компания.

До прихода в ПГК Романов занимал руководящие посты в ОАО "РЖД", сообщает ПГК.

"Моя основная задача – обеспечивать надежную и эффективную перевозку грузов, используя широкие компетенции специалистов компании в управлении вагонами. Мы будем стремиться к оптимизации логистических процессов и внедрению инновационных решений, чтобы укреплять доверие наших клиентов. Вместе нам предстоит находить новые возможности для роста и развития в сфере грузоперевозок", - сказал Романов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что ПГК переходит под управление ВТБ.

В ноябре 2023 года ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест". Собственники последнего не раскрываются. Источники издания на рынке говорят, что речь идет о группе инвесторов, среди которых совладельцы АО "Вектор Рейл", владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс", – Тимур и Руслан Бабаевы. Бабаевы – сыновья бывшего вице-президента ОАО "РЖД" Салмана Бабаева, возглавляющего совет директоров ПГК. Руслан Бабаев занимает пост гендиректора ПГК. Источники оценивали сумму сделки примерно в 220 млрд рублей, некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности "Аврора Инвест", в 2023 году компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд рублей и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.

ПГК Первая грузовая компания Олег Романов РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за 7 месяцев увеличила производство шампанского на 32%, водки - на 4,5%

Россия за 7 месяцев увеличила производство шампанского на 32%, водки - на 4,5%

"Делимобиль" запускает платформу для продажи машин из своего автопарка

Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу сделки с AB InBev

Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

Рынок акций США слабо растет в начале торгов

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });