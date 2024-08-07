"Первую грузовую компанию" возглавил выходец из РЖД

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в среду назначил новым генеральным директором Олега Романова, сообщила компания.

До прихода в ПГК Романов занимал руководящие посты в ОАО "РЖД", сообщает ПГК.

"Моя основная задача – обеспечивать надежную и эффективную перевозку грузов, используя широкие компетенции специалистов компании в управлении вагонами. Мы будем стремиться к оптимизации логистических процессов и внедрению инновационных решений, чтобы укреплять доверие наших клиентов. Вместе нам предстоит находить новые возможности для роста и развития в сфере грузоперевозок", - сказал Романов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что ПГК переходит под управление ВТБ.

В ноябре 2023 года ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест". Собственники последнего не раскрываются. Источники издания на рынке говорят, что речь идет о группе инвесторов, среди которых совладельцы АО "Вектор Рейл", владеющего оператором перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс", – Тимур и Руслан Бабаевы. Бабаевы – сыновья бывшего вице-президента ОАО "РЖД" Салмана Бабаева, возглавляющего совет директоров ПГК. Руслан Бабаев занимает пост гендиректора ПГК. Источники оценивали сумму сделки примерно в 220 млрд рублей, некоторые оценки были выше. Согласно бухгалтерской отчетности "Аврора Инвест", в 2023 году компания потратила на покупку акций или долей 243 млрд рублей и получила сопоставимую сумму в виде кредитов и займов.