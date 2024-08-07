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ЦБ РФ ждет снижения годовой инфляции в III квартале до 7,8%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ по итогам III квартала 2024 года снизится до 7,8% с 8,6% по итогам II квартала, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

Таким образом, показатель практически вернется к результатам I квартала, по итогам которого инфляция составила 7,7%.

"По прогнозу Банка России, в III квартале 2024 года под влиянием жестких денежно-кредитных условий текущая инфляция замедлится. В IV квартале и в дальнейшем, по мере роста сберегательной активности населения и замедления экономической активности, повышательное давление на цены продолжит снижаться", - отмечает ЦБ.

По мнению регулятора, возвращение инфляции к цели будет происходить несколько медленнее, чем ожидалось ранее, но завершится к концу 2025 года.

Банк России по итогам опорного заседания в июле повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Ожидания были пересмотрены из-за более значительного инфляционного давления на фоне активного роста внутреннего спроса, опережающего возможности расширения предложения товаров и услуг.

"Меры, принимаемые Банком России, будут сдерживать рост цен: темпы роста цен снизятся уже во второй половине 2024 года по сравнению с первой, инфляция в 2025 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отмечает ЦБ.

В апреле регулятор прогнозировал инфляцию в РФ на уровне 4%.

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