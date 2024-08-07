Банк России повысил прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2024 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2024 года и ждет его на уровне 0,2-1 трлн рублей, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

В майском прогнозе ЦБ на конец 2024 года ожидал уровень ликвидности банковского сектора в диапазоне от дефицита 0,7 трлн рублей до профицита 0,1 трлн рублей.

"Ожидается, что в течение всего 2024 года банковский сектор останется в профиците ликвидности. При этом до ноября 2024 года его величина будет постепенно снижаться, в том числе из-за зеркалирования Банком России операций на внутреннем валютном рынке, связанных с использованием средств ФНБ в 2023 году. Однако в конце года из-за сезонного роста бюджетных расходов и конвертации средств ФНБ вне бюджетного правила для их финансирования профицит ликвидности возрастет", - отмечает ЦБ.

Во втором квартале 2024 года продолжился возврат наличных денег в банки. Одной из причин остается приток средств граждан во вклады в условиях привлекательных для сбережения процентных ставок. С учетом этого и в предположении, что такой эффект сохранится до конца года, оценка роста объема наличных денег в обращении в 2024 году уменьшена на 0,7 трлн рублей. Ожидается, что их объем в 2024 году изменится в диапазоне от минус 0,2 до 0,2 трлн рублей.