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ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%

Прогноз по инфляции на 2025 год также повышен

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России существенно повысил прогноз по инфляции на 2024 год - до 6,5-7% с прежних ожиданий 4,3-4,8%, говорится в комментарии регулятора по итогам заседания по ключевой ставке. Ставка была повышена с 16% до 18%.

ЦБ также сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Во втором квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. В последние месяцы вклад в ускорение инфляции отчасти вносили разовые факторы. В то же время устойчивое инфляционное давление также повысилось. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%, по оценке на 22 июля. Этот рост отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги.

"Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции", - отмечает ЦБ.

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