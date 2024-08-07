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Международные резервы РФ в июле выросли на 1,4%, до $602 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июле 2024 года вырос на $8,552 млрд, или на 1,4%, до $602,050 млрд с $593,498 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-июле 2024 года резервы увеличились на $3,458 млрд, или на 0,6%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июле выросла на $5,066 млрд, или на 2,9%, до $179,593 млрд со $174,527 млрд. Доля золота в резервах на 1 августа увеличилась до 29,8% с 29,4% на 1 июля.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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