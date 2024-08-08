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Правительство предложит неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по новому нацпроекту "Семья", он должен быть доработан до 1 сентября. Об этом сообщил телеграм-канал правительства.

Нацпроект направлен на усиление помощи семьям при рождении ребенка и на всех этапах его взросления, формирование целостной системы поддержки граждан, особенно многодетных семей и старшего поколения.

Минтруду поручено провести дополнительную выверку показателей нацпроекта с перечнем национальных целей развития, определенных президентом и его поручениями по исполнению послания Федеральному собранию 2024 года.

"Минстрою, Минтруду и Минфину поручено проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми и указать источники финансирования на эти цели", - говорится в перечне поручений.

Минтруд совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработает вопросы финансового обеспечения с 2025 года отдельных мероприятий нацпроекта и совместно с Минкультуры предусмотрит в нем мероприятия по дальнейшей реализации программы "Пушкинская карта".

Кроме того, Минтруду вместе с руководителями регионов рекомендовано разработать и утвердить региональные программы "Активное долголетие" на 2025-2030 годы.

Минкультуры Минтруд Минфин Михаил Мишустин Правительство Минстрой
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