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Правительству поручено изучить влияние ипотеки для семей с детьми на ипотечный рынок

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости представить предложения по изменению условий ипотечной программы для семей с детьми, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы", - говорится в перечне поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Это поручение должно быть исполнено до 1 декабря текущего года.

Кроме того, Путин поручил Счетной палате проанализировать эффективность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных нацпроектами. Анализ должен касаться использования отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года и далее предоставляться ежегодно.

Владимир Путин Госсовет Счетная палата Правительство Банк России
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