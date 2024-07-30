Матвиенко предложила сделать льготные ипотечные программы точечными

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Льготные ипотечные программы должны быть точечными, возможно, следует сделать фиксированным размер субсидий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка при палате.

"У нас огромная страна, очень разные регионы, в том числе с точки зрения демографии, и понятно, что нельзя в этом случае всех "стричь под одну гребенку". Поэтому льготные ипотечные программы должны быть продуманными, "прицельными" и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине, в любой точке нашей страны", - сказала она.

"И, может быть, вместо того, чтобы субсидировать всю разницу с ключевой ставкой, как это было раньше, следует фиксировать размер самой субсидии. Это будет более понятно для всех участников, позволит сохранить спрос и темпы ввода жилья и будет прогнозируемо для бюджета, не приведет к колебаниям расходов в случае изменения ключевой ставки", - отметила спикер.

Она сказала, что сейчас по понятным причинам идет резкое сокращение программ субсидируемой ипотеки, ожидается снижение спроса и объемов нового строительства. Это угрожает региональным программам комплексного развития территорий, обновления аварийного жилищного фонда и ремонта сетей, которые в большинстве своем реализуются с участием застройщиков, отметила Матвиенко.

По ее мнению, возможно, необходимо активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье, например, по регионам или профессиям, с учетом нынешних ставок с разумным и посильным участием бюджета.

"Особое внимание здесь, безусловно, нужно уделять малым городам и тем субъектам Федерации, где есть тенденция к оттоку населения", - сказала Матвиенко.