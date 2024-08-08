"Газпром" продолжает подачу газа для Европы через Украину

Заявка на четверг - 37,3 млн кубометров

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Транзитный поток российского газа через Украину снижается на фоне напряженности в зоне прохождения магистрали. Номинация на четверг снижена на 12% по отношению к привычному уровню будней.

""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37,3 млн куб. м на 8 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на среду составляла 39,4 млн куб. м.

Физический поток газа на выходе из Украины в ЕС пока остается непрерывным, свидетельствуют данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), указав, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Ранее сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области на границе с Украиной.

На фоне обострения ситуации в регионе спотовая цена газа в Европе выросла с начала недели на 5%.

Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в среду закрылся на уровне $428 за тысячу кубометров.