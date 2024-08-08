Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии инициировало процедуру введения режима повышенной готовности на рынке природного газа, сообщает сайт ведомства.

Процедура инициируется по предложению румынского оператора газотранспортной системы Vestmoldtransgaz (управляет газопроводом между Румынией и Молдавией Яссы-Унгены-Кишинев) "в связи с полученной от украинского оператора ГТС информацией о ситуации на газоизмерительной станции "Суджа"" в России.

"Сегодня министр энергетики Виктор Парликов созвал компании газовой отрасли и заслушал отчеты соответствующих учреждений об оперативной ситуации в энергетическом секторе, включая потенциальные риски и порядок управления ими. На основании предоставленных компаниями данных установлено, что условия для установления режима повышенной готовности на рынке природного газа соблюдены", - отмечается в сообщении.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии рассмотрит предложения министерства.

Министр энергетики подчеркнул, что "газовая система региона работает в относительно нормальном режиме, что свидетельствует о том, что Украина и Россия относятся к газовой инфраструктуре с максимальным вниманием".

"На данный момент непосредственной угрозы остановки поставок газа на левый берег Днестра нет, но нам нужно время на то, чтобы отреагировать и решить проблемы, если они возникнут. В местах, где идут военные действия, есть вещи, которые от нас не зависят и которые мы не можем контролировать, поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию", - подчеркнул Парликов.

По данным операторов, природный газ поставляется через Украину в приднестровский регион в нормальном режиме, при этом имеются достаточные объемы газа для нужд правого берега Днестра, включая гарантийные запасы и законтрактованные операторами рынка объемы, отмечает Минэнерго.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года концерн поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря 2022 года страна поставляет весь объем газа от концерна в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Газ в Приднестровье поступает через газораспределительную станцию в городе Суджа. В случае возникновения проблем в работе ГРС Приднестровский регион рискует остаться без газа. Остальная часть Молдавии получает энергоресурс через Румынию, по ветке Яссы-Кишинев. В настоящее время молдавская государственная компания Energocom создала в хранилищах на Украине и в Румынии запасы примерно в 100 млн кубометров, что составляет более 15% годового потребления газа.