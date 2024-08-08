Поиск

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии инициировало процедуру введения режима повышенной готовности на рынке природного газа, сообщает сайт ведомства.

Процедура инициируется по предложению румынского оператора газотранспортной системы Vestmoldtransgaz (управляет газопроводом между Румынией и Молдавией Яссы-Унгены-Кишинев) "в связи с полученной от украинского оператора ГТС информацией о ситуации на газоизмерительной станции "Суджа"" в России.

"Сегодня министр энергетики Виктор Парликов созвал компании газовой отрасли и заслушал отчеты соответствующих учреждений об оперативной ситуации в энергетическом секторе, включая потенциальные риски и порядок управления ими. На основании предоставленных компаниями данных установлено, что условия для установления режима повышенной готовности на рынке природного газа соблюдены", - отмечается в сообщении.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии рассмотрит предложения министерства.

Министр энергетики подчеркнул, что "газовая система региона работает в относительно нормальном режиме, что свидетельствует о том, что Украина и Россия относятся к газовой инфраструктуре с максимальным вниманием".

"На данный момент непосредственной угрозы остановки поставок газа на левый берег Днестра нет, но нам нужно время на то, чтобы отреагировать и решить проблемы, если они возникнут. В местах, где идут военные действия, есть вещи, которые от нас не зависят и которые мы не можем контролировать, поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию", - подчеркнул Парликов.

По данным операторов, природный газ поставляется через Украину в приднестровский регион в нормальном режиме, при этом имеются достаточные объемы газа для нужд правого берега Днестра, включая гарантийные запасы и законтрактованные операторами рынка объемы, отмечает Минэнерго.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года концерн поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года. С 4 декабря 2022 года страна поставляет весь объем газа от концерна в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Газ в Приднестровье поступает через газораспределительную станцию в городе Суджа. В случае возникновения проблем в работе ГРС Приднестровский регион рискует остаться без газа. Остальная часть Молдавии получает энергоресурс через Румынию, по ветке Яссы-Кишинев. В настоящее время молдавская государственная компания Energocom создала в хранилищах на Украине и в Румынии запасы примерно в 100 млн кубометров, что составляет более 15% годового потребления газа.

Energocom Газпром Минэнерго Молдавия Приднестровье Суджа Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы
Обострение палестино-израильского конфликта

Иран назвал своими целями прекращение огня в Газе и наказание Израиля за убийство Хании

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

Россия заявила протест Японии из-за японо-американских учений близ границ РФ

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });