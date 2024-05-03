Во Freddie Mac ждут роста ставок по ипотеке в США еще несколько месяцев

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США увеличились по итогам пятой недели подряд, и эксперты не ожидают изменения этой тенденции в ближайшие месяцы.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,22% годовых по сравнению с 7,17% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,39%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,47% годовых против 6,44% неделей ранее и 5,76% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Стоимость ипотеки повышается, "поскольку мы вступаем в самый разгар весеннего сезона покупки жилья", отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. В среднем более трети продаж домов за весь год приходится на период с марта по июнь.

"Поскольку до конца этого исторически напряженного периода еще два месяца, потенциальные покупатели жилья, скорее всего, не получат облегчения в ближайшее время", поскольку стоимость кредитов продолжит увеличиваться, полагает эксперт. "Однако многие американцы, похоже, уже привыкли к высоким ставкам, о чем говорят недавно опубликованные данные о продажах жилья, которые оказались максимальными за год", - добавил он.