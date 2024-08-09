АПК РФ к 7 августа увеличил сбор грунтовых овощей на 21,5%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбор овощей открытого грунта в организованном агросекторе РФ, по данным на 7 августа, составил 603,5 тыс. тонн, что на 21,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил Минсельхоз России.

Лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Кроме того, российские аграрии собрали свыше 1 млн тонн тепличной продукции, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Из них урожай томатов составил 420 тыс. тонн, огурцов - 580 тыс. тонн.

Традиционно больше всего овощей закрытого грунта выращивается в Липецкой, Московской, Калужской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях.