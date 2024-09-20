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Минсельхоз сообщил об увеличении сбора грунтовых овощей к 19 сентября на 6,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия к 19 сентября собрала 2,5 млн тонн овощей открытого грунта, что на 153 тысячи тонн (на 6,5%) больше, чем на аналогичную дату 2023 года. Как сообщает Минсельхоз, эти показатели относятся к организованному сектору.

Лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Кроме того, аграрии собрали более 1,1 млн тонн тепличной продукции, что соответствует уровню прошлого года. Из них урожай томатов составляет 475 тысяч тонн, огурцов - 624 тысячи тонн.

Больше всего овощей закрытого грунта выращивают в Липецкой, Московской, Калужской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской республике.

Краснодарский край Кабардино-Балкария Минсельхоз
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