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Треть устанавливаемых в России базовых станций в 2027 году должны быть отечественными

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доля российских базовых станций от общего объема ежегодно устанавливаемых на сетях мобильных операторов в 2027 году должна составить 33%, сказано в презентации главы Минцифры Максута Шадаева, которую показали в комитете Госдумы по информполитике.

Уточняется, что речь идет о базовых станциях стандартов GSM, LTE и 5G.

Выступая на заседании, Шадаев напомнил, что начать массовое производство базовых станций для сетей связи LTE и 5G планируется в 2025 году, "чтобы обеспечить наших операторов связи современным высокотехнологичным оборудованием".

Глава Минцифры отметил, что государство будет оказывать поддержку разработок новых отечественных решений в рамках федерального проекта "Отечественные решения" нацпроекта "Экономика данных".

Как говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в частности, планируется оказание господдержки ООО "Иртея" на возмещение затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G. В 2025 году компании планируется выделить из бюджета 1,95 млрд рублей, в 2026 году - 645 млн рублей. Кроме того, в 2025 году планируется предоставить субсидию ООО "КНС Групп" (Yadro) в размере 5,6 млрд рублей для возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций GSM/LTE/NR (5G), в том числе с использованием российской электронной компонентной базы.

5G LTE Минцифры Госдума Максут Шадаев Иртея КНС Групп
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