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Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину в понедельник, как ожидается, останется на уровне предыдущего дня.

""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн куб. м на 12 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на воскресенье была 39,3 млн куб. м.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

В Суджанском районе Курской области на границе с Украиной идут боевые действия.

На фоне обострения ситуации в регионе спотовая цена газа в Европе выросла за прошлую неделю на 9%.

Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в пятницу закрылся на уровне $444 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Газпром TTF ОГТСУ Суджа Сергей Куприянов Украина
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