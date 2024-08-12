В Курской области призывают эвакуироваться жителей Беловского района

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей района покинуть территорию в связи с напряженной обстановкой.

"Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора в село Долгие Буды, в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - написал он в соцсетях.

В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в минувшую субботу был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района, ситуация уже стабилизирована.

Минобороны 11 августа сообщало о пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район.