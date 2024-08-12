Поиск

В Курской области призывают эвакуироваться жителей Беловского района

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей района покинуть территорию в связи с напряженной обстановкой.

"Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора в село Долгие Буды, в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - написал он в соцсетях.

В воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в минувшую субботу был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района, ситуация уже стабилизирована.

Минобороны 11 августа сообщало о пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ Николай Волобуев Беловский район Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Военная операция на Украине

В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Военная операция на Украине

Возгорание градирни Запорожской АЭС потушено

Военная операция на Украине

Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела

Экс-глава самарского Росимущества арестован по делу о превышении полномочий

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

У 94 пациентов кардиоцентра в Югре выявлена кишечная инфекция

Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 230 военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });