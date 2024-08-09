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"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цена на газ на европейском рынке, которые на этой неделе подскочили на фоне боевых действий в районе газоизмерительной станции "Суджа" на границе России с Украиной, в дальнейшем могут дополнительно вырасти, считают в "Газпроме".

На данный момент спотовая цена газа в Европе - эталонный контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF достигла $447 за тысячу кубометров, прибавив за неделю 10%.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отметил: "События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?"

"Также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", - добавил он.

TTF Газпром Сергей Куприянов Суджа СПГ Европа Украина
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