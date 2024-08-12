Немецкая Knorr-Bremse передала российские активы местному инвестору

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Немецкий производитель тормозных систем для коммерческого автотранспорта Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge, официально прекративший сотрудничество с "КАМАЗом" в рамках совместного предприятия ещё в 2022 году, передал активы своей российской "дочки" локальному инвестору.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, владельцем 100% долей ООО "Кнорр-Бремзе системы для коммерческого транспорта", работавшего на местном рынке с 2007 года, 10 июля стало ООО "Толво Инвест". Доли обременены залогом, залогодержателем является немецкая компания.

ООО "Толво Инвест" с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Москве в июле 2023 года. Его бенефициаром является Эдуард Аниськин, владеющий 99,9% долей компании напрямую и оставшимися 0,1% - через принадлежащее ему ООО "Толво", также учрежденное год назад.

ООО "Кнорр-Бремзе системы для коммерческого транспорта" имело головной офис в Москве, а также филиалы в Нижнем Новгороде и Заволжье. Помимо компонентов тормозных систем компания также специализировалась на поставках компрессоров для коммерческой техники "КАМАЗа" и "ГАЗа", организовывала послепродажное обслуживание своего оборудования.

Бывшая "дочка" Knorr-Bremse после приобретения российским инвестором в конце прошлой недели была переименована в ООО "Толво системы для коммерческого транспорта" ("Толво СКТ"). Согласно отчетности компании, последние два года она снижала выручку, но при этом оставалась в прибыли еще с доковидных времен. Оборот компании за 2023 год составил 1,5 млрд руб. (-19,7%), чистая прибыль - 57,5 млн руб. (рост г/г в 5 раз).

Knorr-Bremse ранее также была представлена в РФ в сегменте производителей комплектующих для коммерческого автотранспорта как участник паритетного совместного предприятия с ПАО "КАМАЗ" по выпуску тормозных систем - ООО "Кнорр Бремзе Кама" (г. Набережные Челны), работавшего с 2007 года.

Автопроизводитель в июне 2022 года консолидировал 100% долей СП, переименовав его в ООО "КАМАЗ Тормозные Системы" (КТС). Условий сделки в "КАМАЗе" не раскрывали, но в пресс-службе автопроизводителя говорили, что "предприятие продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции и намерено далее развивать продуктовую линейку для грузовиков ПАО "КАМАЗ". Выручка бывшего СП за 2023 года составила 3,6 млрд руб. (+26,2%), чистая прибыль - 184,4 млн руб. (+39,3%).