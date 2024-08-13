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В РСТ высокую ключевую ставку назвали препятствием для развития инфраструктуры туризма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки становится препятствием к развитию туристической инфраструктуры, для стимулирования инвестиций в приоритетные отрасли, в том числе туризм, ее необходимо снижать, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Любое повышение ключевой вставки ведет к неизбежному подорожанию кредитных средств. В гостиничной отрасли с ее долгой окупаемостью и невысоким уровнем рентабельности влияние стоимости кредитных средств очень высоко. И при прежних показателях окупаемость превышала 10 лет. Приближение ставки к 20% становится непреодолимым барьером для реализации гостиничных проектов на территории страны. То есть, сейчас говорить об инвестициях с использованием привлекаемых средств просто невозможно", - заявил через пресс-службу президент РСТ Илья Уманский.

По его словам, высокая ставка еще и стимулирует людей не вкладывать деньги в создание производств и гостиниц, а размещать их в банках, потому что та доходность, которую сейчас обеспечивают банковские депозиты, недостижима в реальном бизнесе.

"Единственный способ при такой высокой ставке сохранить некий инвестиционный потенциал и получить развитие туристической индустрии страны, это сохранение государственных программ по субсидированию процентной ставки для гостиничного сектора, таких, как 141-е постановление правительства. Без этих мер мы не сможем дальше наращивать номерной фонд и, как следствие, выполнить поручения президента по развитию туризма и достижению до 2030 года тех целевых показателей, которые им были озвучены", - добавил эксперт.

Вице-президент РСТ, управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин считает, что бизнес уже сейчас ощущает негативное влияние высокой ключевой ставки.

"Недавно мы пересчитывали один бизнес-проект, который готовили в мае 2024 года. Он не вполне был утвержден, соответственно сейчас его пришлось пересчитывать уже с учетом всех изменений, включая ключевую ставку. Это отель 4* в средней полосе России, на Волге, хороший загородный комплекс. Но когда мы изначально считали со старой ключевой ставкой, а также с учетом льготной ставки по кредитованию, согласно постановлению правительства 141, то выходили на простую окупаемость в течение 12 лет, а если брать дисконтированный срок окупаемости, то 18 лет. После повышения ставки, а вместе с ней и кредитов, окупаемость перевалила за 20 лет. Показатель NPV (Net Present Value), помогающий сравнить вложения с прибылью, которую они могут принести, у нас стал отрицательный", - рассказал он.

По словам эксперта, если высокая ставка продержится долго, интерес инвесторов к вложениям в гостиничную сферу упадет.

"Фактически мы имеем дело с двойным повышением. С увеличением ключевой ставки растут ставки по кредитам и соответственно по процентам, которые надо выплачивать. Одновременно, как только ставка поднимается, сразу увеличивается стоимость большинства товаров и услуг, которые потребуются при строительстве, поскольку они тоже часто завязаны на кредиты. Учитывая, что доходность гостиничного бизнеса и сейчас невысока, при таких изменениях она стремится к нулю", - объяснил Мусакин.

Глава комитета РСТ по гостиничной деятельности, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили также считает, что высокая ключевая ставка создает некомфортные условия для инвестиций.

"Сфера туризма сейчас развивается в основном за счет государственных льготных программ, но их явно недостаточно. А обычные банковские кредиты запредельно дороги. В нынешней ситуации бизнесу выгоднее сберегать деньги, чем вкладывать их в развитие, так как по депозитам банки дают более высокий процент по сравнению с ключевой ставкой. Говорить об экономическом росте в таких условиях не приходится", - пояснила эксперт.

Банк России 26 июля повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Выше она была только в марте-апреле 2022 года - 20%. Следующее заседание, на котором будет определяться размер ставки рефинансирования, состоится 13 сентября.

Илья Уманский Банк России РСТ Алексей Мусакин Cronwell Hospitality Group Виктория Шамликашвили
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