Повышения прогноза ЦБ по ставке и сигнала может быть достаточно для необходимого ужесточения ДКП

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме по итогам июльского заседания совета директоров Банка России.

Банк России в июле повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых. При этом ЦБ подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор в июле также существенно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на ближайшую трехлетку: в 2024 году она ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз - 15-16%), в 2025 году - 14-16% (ранее - 10-12%), в 2026 году - 10-11% (ранее - 6-7%). С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18-19,4%.

Диапазон долгосрочной нейтральной ставки повышен с 6-7% до 7,5-8,5%.