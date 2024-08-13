Henkel в I полугодии увеличила продажи на 2,9%, улучшила прогноз прибыли на 2024 г.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG в первом полугодии зафиксировала органический рост продаж на 2,9% в годовом выражении и повысила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в номинальном выражении выручка в январе-июне сократилась на 1%, до 10,8 млрд евро.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила на 28,4%, до 1,61 млрд евро. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 2,78 евро, увеличившись примерно на треть без учета колебаний валютных курсов.

В Европе в первом полугодии продажи выросли на 1,8% в органическом выражении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 5,5%, в Индии, Африке и на Ближнем Востоке продажи взлетели на 21%. Тем временем в Латинской Америке показатель не изменился в годовом выражении, а в Северной Америке - сократился на 1,6%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-июне продемонстрировало органический рост продаж на 2%, Consumer Brands (потребительские товары) - на 4,3%.

Henkel улучшила прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию и теперь ожидает, что этот показатель в текущем году вырастет на 20-30%, тогда как ранее ожидался рост на 15-25%. Прогноз роста продаж в органическом выражении подтвержден на уровне 2,5-4,5%.

Котировки акций компании в ходе торгов во вторник опускаются на 0,3%. Капитализация с начала текущего года выросла на 8,1%, до 31,9 млрд евро, тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 6,2%.