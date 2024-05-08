Henkel в I квартале сократила выручку на 5,2%, до 5,317 млрд евро

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG по итогам первого квартала снизила выручку на 5,2%, до 5,317 млрд евро, говорится в окончательной отчетности компании.

В органическом выражении продажи повысились на 3%.

Подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-марте зафиксировало повышение продаж на 1,3% - до 2,7 млрд евро, подразделение Consumer Brands (потребительские бренды) - на 5,2%, до 2,6 млрд евро.

В Европе продажи выросли на 2,5% в органическом выражении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3,5%, тогда как в Северной Америке показатель сократился на 3%, в Латинской Америке - на 2,7%.

Компания ожидает органического повышения продаж в 2024 году до 2,5-4,5% и подъема скорректированной прибыли на 15-25%.

Котировки акций Henkel в среду растут на 1,7%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 11,4% (до 32,35 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 10,5%.