Henkel сократила полугодовую выручку при росте скорректированной прибыли

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG в первом полугодии 2025 года сократила выручку на 3,8%, но при этом увеличила скорректированную прибыль.

В январе-июне выручка компании составила 10,4 млрд евро против 10,81 млрд евро годом ранее. Органическое сокращение выручки составило 0,1%.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась до 1,614 млрд с 1,61 млрд за первое полугодие прошлого года. Скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличилась до 2,81 евро с 2,78 евро.

В Европе продажи в первом полугодии сократились на 1,9% в органическом выражении, в Северной Америке - на 3,4%, что в компании объясняют сложной геополитической и макроэкономической обстановкой.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 3,4%, в Индии, Африке и на Ближнем Востоке - на 9,1%, в Латинской Америке - на 0,4%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в январе-июне продемонстрировало органический рост продаж на 1,2%, тогда как в подразделении Consumer Brands (потребительские товары) продажи сократились на 1,6%.

Henkel уточнила прогноз на текущий год и теперь ожидает органического роста выручки на 1-2%, тогда как ранее ожидала повышения на 1,5-3,5%. Прогноз показателя для подразделения Adhesive Technologies понижен до 2-3%, для Consumer Brands - до 0,5-1,5% (ранее - 2-4% и 1-3% соответственно).

При этом компания немного повысила нижнюю границу диапазона оценки годовой маржи по скорректированной EBIT (до 14,5-15,5% с 14-15,5%) и подтвердила прогноз скорректированной прибыли на акцию.

С начала 2025 года капитализация Henkel сократилась на 14,7%, тогда как фондовый индекс DAX прибавил 22,2%.

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

