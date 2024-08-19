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Brent подешевела до $79,11 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов о перспективах спроса на нефть, а также о ситуации на Ближнем Востоке.

К 14:25 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,72%), до $79,11 за баррель Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,61 (0,8%), до $76,04 за баррель.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают свидетельства ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общий спад активности в экономике страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие потребление нефтепродуктов.

Перспективы ухудшения спроса в Китае нивелируют влияние любых рисков для поставок нефти, отмечают аналитики ANZ Research.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые ведутся при участии США, являются серьезными и конструктивными, хотя напряженность в регионе остается высокой, говорится в обзоре ANZ, который цитирует The Wall Street Journal.

Нефтяное месторождение Sharara в Ливии, добыча на котором была приостановлена ранее в этом месяце из-за проблем с безопасностью, остается закрытым. При этом производство на другом ливийском месторождении - Waha - вернулось к нормальным уровням (порядка 300 тыс. б/с) после завершения технических работ на нем раньше срока.

Brent WTI США Газа Ливия Китай
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