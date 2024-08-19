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Цена Brent опустилась ниже $79 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в понедельник.

К 17:22 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,87%), до $78,99 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,76%), до $76,07 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка являются слабые макроэкономические данные из Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, а также сигналы об увеличении запасов топлива в США. Определенную поддержку котировкам при этом оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

"В начале прошлой недели WTI попыталась закрепиться на уровне выше $80 за баррель, но не смогла этого сделать, после чего цены откатились в район $76 за баррель", - написали аналитики Sevens Report Research. "Причиной ралли в начале минувшей недели стала геополитическая напряженность, однако с тех пор не случилось серьезной эскалации, а отчеты Международного энергетического агентства и Минэнерго США стали холодным душем для фьючерсов на нефть", - добавили они.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 483 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну и составило 98.

Baker Hughes WTI США Китай Ближний Восток Brent
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