Глобальные инвестфонды провели 13 сделок объемом свыше $5 млрд с начала года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глобальные фонды прямых инвестиций накопили около $2,6 трлн свободных средств, предназначенных для проведения сделок, и наращивают активность на рынке слияний и поглощений, пишут аналитики S&P Global Market Intelligence.

По их данным, с начала 2024 года и по конец июля в мире было совершено 13 так называемых мегасделок, объемом более $5 млрд, на общую сумму $123,6 млрд. За весь прошлый год было зафиксировано 8 сделок такого объема на $75,2 млрд.

Показатель может превысить исторический рекорд 2021 года, когда 25 сделок объемом свыше $5 млрд были оценены в $240,6 млрд, отмечают эксперты S&P.

Компании отстают от собственных планов по размещению капитала и стремятся вложить средства в ожидании снижения процентных ставок Федрезервом, отметила партнер инвесткомпании Monument Group Джанет Брукс.

Самой крупной сделкой 2024 года с участием фонда прямых инвестиций стала покупка Endeavor Group Holdings Inc., организатора турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship, фирмой Silver Lake более чем за $21 млрд. После этой сделки у Silver Lake остались свободные средства в размере $18,4 млрд.