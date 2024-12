Объем M&A в мире превысит $3 трлн в 2024 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в этом году превысит $3 трлн, при этом эксперты ждут роста крупных сделок в 2025 году при президентстве Дональда Трампа, пишет Financial Times.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), рынок M&A в 2024 году увеличился на 11%. В 2023 году его объем опустился ниже отметки в $3 трлн впервые более чем за десятилетие.

Стоимость так называемых мегасделок (на сумму более $5 млрд) выросла на 19% с начала текущего года. Именно благодаря этому увеличился общий объем M&A, в то время как количество сделок уменьшилось на 20% - до минимума за девять лет.

В число громких сделок в этом году вошли покупка американской Mars компании Kellanova, выпускающей в том числе чипсы Pringles, за $35,9 млрд, а также приобретение финансовой фирмой Capital One Financial конкурирующей Discover Financial Services за $35,3 млрд.

Ряд экспертов надеются на то, что возвращение Трампа в Белый дом будет означать меньшее внимание со стороны надзорными органов к крупным слияниям после скептической позиции, занятой регуляторами во время президентства Джо Байдена.

"Ожидается, что нормативно-правовая база будет менее обременительной", - полагает глобальный руководитель отдела консультирования и M&A в JPMorgan Chase Ану Айенгар.

"Есть много признаков, указывающих на то, что 2025 год будет успешным", - заявил сопрезидент инвестиционного банкинга Centerview Partners Тони Ким.

Хотя активность в сфере M&A замедлилась в последние три месяца по сравнению с третьим кварталом, после выборов в США в ноябре последовал шквал сделок.

"Слухи о крахе рынка слияний и поглощений были в какой-то степени преувеличены, - считает соруководитель отдела глобальных M&A в Goldman Sachs Стефан Фелдгойз. - После выборов активность заметно возросла".

На США пришлось 46% мировой активности в сфере слияний и поглощений в этом году. При этом сумму сделок выросла на 8%.

Объем M&A в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократился на 2%, хотя в Японии показатель подскочил на 45% и достиг максимума за 19 лет. В Европе был зафиксирован подъем на 20%.

Комиссионные сборы в сфере инвестиционного банкинга увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом - до $111 млрд. Это выше среднего показателя за последнее десятилетие, отмечает FT.

Goldman Sachs Group сохранил свою позицию мирового лидера в сфере консультирования сделок по слияниям и поглощениям. Morgan Stanley вытеснил JPMorgan Chase & Co. и занял второе место.